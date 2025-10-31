© Фокус виж галерията В пълна сила върви дългоочакваният ремонт на спортната база на комплекс "Осогово“ в Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че повече от две десетилетия спортната общност в града очаква изграждането на нова лекоатлетическа писта, предаде репортер на "Фокус“.



Ремонтните дейности вече са започнали. По изпълнявания проект ще бъде изградено и модерно изкуствено осветление на терена, което ще позволи стадионът да бъде сертифициран за провеждане на срещи от "А“ група. Ще бъде възстановено и мястото за хвърляне на чук и копие – съоръжение, което ще може да се използва и за тренировки по футбол.



Кметът информира, че вече е сключен договор и по втория одобрен проект. Той предвижда пълна подмяна на седалките за зрители, обновяване на тревното покритие на игрището и изграждане на изцяло нова ограда на спортния комплекс.



Има и трети проект, който очаква одобрение. Той предвижда изграждането на допълнителна лекоатлетическа писта за подгряване, което ще позволи провеждането на европейски състезания. В плана е включено и изграждането на голям стрийт фитнес и осветление на лекоатлетическата зона.



"Кюстендил ще има една изцяло обновена спортна база, каквато заслужава. По този начин градът ще си върне мястото, което му е било отредено още в миналото – като национална тренировъчна спортна база“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.



Изпълнението на трите проекта ще върви паралелно, а новата визия на спортния комплекс трябва да бъде завършена до 2027 година. Общата стойност на дейностите е около 10 милиона лева. Част от средствата са осигурени от държавния бюджет, други – от Министерството на младежта и спорта, а третата част е заложена в една от одобрените интегрирани териториални инвестиции.



