В най-светлите дни на годината, когато всички се завръщаме у дома – към корените и традициите – Кюстендил отново показва, че истинската празнична магия се ражда там, където има усещане за общност. На един от най-почитаните християнски празници – Никулден – тържествено ще бъдат запалени светлините на коледната елха в града, съобщиха отИ тази година общината е подготвила впечатляваща, иновативна и дълбоко свързана с местните традиции празнична украса. В центъра ѝ стои елха, изградена върху метална конструкция и покрита с естествени иглолистни клони, добити от санитарна сеч – продължение на миналогодишната екологична концепция.Кюстендилската елха е с напълно нова визия. Осем светещи трапецовидни пана, вдъхновени от монументалната шевица на площад "Велбъжд“, превръщат дървото в празничен фенер. Всеки от тези елементи напомня за бродирана молитва за ново начало, светлина и благоденствие. Така традиция, красота и екология се преплитат в единна концепция, която създава усещане за празник, близост и принадлежност.Всеки от светещите мотиви носи стилизираното "цъфнало клонче“ – древен кюстендилски символ на живот, плодородие и силата на рода. В местната традиция този мотив има не само декоративно, но и защитно значение, а стилизираната му форма превръща бродерията в своеобразна молитва за здраве, устойчивост и вечна пролет.Тази символика оживява върху празничната елха в сърцето на Кюстендил, вписвайки се хармонично в цветната композиция на площад "Велбъжд“. Така градът за поредна година съчетава традиция, модерност и екологична отговорност по начин, който няма аналог в България.Запалването на светлините ще се състои на Никулден, когато кюстендилската елха ще озари града и ще даде символично начало на празничния сезон.