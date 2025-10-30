ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил води в Югозапада с два проекта за 37 милиона лева
"Класирането на двете концепции на водещи позиции е ясен знак за силната проектна готовност, стратегическото мислене и успешното партньорство на Община Кюстендил с останалите общини, институции и граждански организации от региона. Това е поредна важна стъпка към превръщането на Кюстендил в модерен, зелен и социално устойчив град – двигател на развитието в Югозападна България и пример за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.
На първо място е класирана концепцията "Интегриран модел за устойчиво териториално развитие на Югозападен регион чрез инвестиции в жизнена среда, човешки капитал, социално включване и съгласувани секторни политики“. На второ място е концепцията "Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“.
Общият финансов ресурс, осигурен за реализиране на дейностите на територията на Община Кюстендил, възлиза на 37 милиона лева. Инвестициите обхващат ключови сфери – градската, социалната, здравната и образователната инфраструктура. Предвижда се обновяване на многофамилни жилищни сгради и подобряване на зелената градска среда, както и изграждане на социални жилища за уязвими групи и млади специалисти. Ще бъде извършена реконструкция и модернизация на фасадата и покрива на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“.
Сред акцентите е и изграждането на Център за резидентна грижа за възрастни хора, както и инвестиции в здравната инфраструктура на МБАЛ "Д-р Никола Василиев“. В Института по земеделие – Кюстендил, ще бъде създадена високотехнологична лабораторна инфраструктура за анализи и диагностика в растениевъдството. Част от мерките са насочени и към превенция и управление на риска от наводнения, както и към повишаване на екологичната устойчивост в региона.
В подготовката и изпълнението на концепциите Община Кюстендил работи в партньорство с общините Благоевград, Кочериново и Симитли, с Югозападния университет "Неофит Рилски“, Института по земеделие – Кюстендил, МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ АД – Кюстендил, както и със Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО“.
