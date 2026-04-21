Първото издание на детския празник "Мини пролетни таланти“ в Кюстендил ще търси заложбите на учениците от първи клас, като им предостави професионална сцена за първите им артистични стъпки.

От ОДК – Кюстендил съобщиха за ФОКУС, че конкурсът ще се проведе на 30 април от 17.30 часа в залата на Възрожденското училище.

Празникът ще протече в три основни категории – песенно изкуство, танцово изкуство и рецитал. Чрез художественото слово и музиката децата ще имат възможност да покажат своята увереност и артистичност в една подкрепяща и положителна среда.

Събитието е с представителен характер и е насочено към стимулиране на интереса на най-малките към различните форми на изкуството. Организаторите канят всички граждани и гости на Кюстендил да подкрепят малките таланти в този вдъхновяващ празник, изпълнен с много усмивки и детска енергия.