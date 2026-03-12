ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил участва във форум на мрежата "Европа Директно" в Брюксел
Двудневният форум ще бъде открит с видеообръщение на председателя на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен. В програмата са включени семинари и дискусии с представители на Европейски парламент и Европейската комисия. Събитието поставя началото на новото поколение центрове EUROPE DIRECT – местната мрежа за директен контакт на Европейската комисия с гражданите, която подпомага диалога за европейските политики и тяхното отражение върху ежедневието.
През следващите години мрежата ще постави по-силен акцент върху демокрацията. Центровете ще се утвърждават като пространства за разговори за Европа, където гражданите могат да се срещат, да обсъждат и да обменят мнения по актуални европейски теми. Чрез различни форми на участие и директен диалог те ще насърчават по-активното включване на хората в демократичния живот.
За периода 2026–2030 година в мрежата ще продължат да работят 315 центъра, а още 85 нови структури се присъединяват към нея в рамките на Европейския съюз.
Кюстендилският център ще развива дейността си на територията на област Кюстендил. През следващите пет години центърът ще работи за повишаване на информираността на гражданите за Европейския съюз, за насърчаване на участието им в европейски инициативи и за развитие на диалога между институциите и местните общности.
Центърът ще продължи да изпълнява ролята на мост между европейските институции и гражданите, като предоставя достъпна, проверена и разбираема информация за политиките и възможностите в рамките на Европейския съюз.
