Конкретизиране и обобщаване на належащите проблеми по общини и предприемане на мерки за осигуряване на непрекъснато водоснабдяване за населението бяха основните теми на редовното заседание на Асоциацията по ВиК, проведено днес в Областна администрация – Кюстендил, предаде. Заседанието бе председателствано от инж. Методи Чимев, областен управител на Кюстендил.Кметовете, областният управител и членовете на Асоциацията единодушно заявиха необходимостта от обмисляне на алтернативни водоизточници, както и предприемане на действия за ограничаване на загубите на вода по водоснабдителната система. Според тях за ефективното решаване на тези належащи проблеми е важно да се прецизира нормативната уредба, свързана с управлението на водите.По време на заседанието бяха приети следните решения за обособената територия, обслужвана от “Кюстендилска вода" ЕООД: отчет за дейността на Асоциацията за 2024 година; отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2024 година; приемане на Бюджет на Асоциацията за 2025 година; приемане на подробна инвестиционна програма за инвестиции в съществуващи активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2025 г., като част от задължителното ниво по сключен договор с АВиК и дължимата престация от оператора “Кюстендилска вода" ЕООД; приемане на препоръчителен размер на вноската на държавата в размер на 27 000 лв. за 2026 г., който остава непроменен спрямо предходната година.Членовете на Асоциацията подчертаха, че предприетите мерки са от съществено значение за гарантиране на устойчиво и сигурно водоснабдяване за населението на региона.