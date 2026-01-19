В навечерието на официалния празник на град Кюстендил – "Кюстендилска пролет“, Община Кюстендил отправя покана към младите дами на града да се включат в конкурса за избор на девойка – символ на пролетта, предаде. На 20 март 2026 година градът под "Хисарлъка“ ще избере новата Девойка "Кюстендилска пролет“.Предстоящото издание е 60-о юбилейно, което превръща конкурса в още по-значимо и вълнуващо събитие от културния календар на града.Право на участие имат девойки от Кюстендил, навършили 16 години. Желаещите могат да подадат заявленията си за участие до 5 февруари 2026 година в Отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил.Конкурсът предоставя възможност на младите участнички да станат част от дългогодишна традиция, да се изявят на голямата сцена и да бъдат лице на пролетта, младостта и красотата на Кюстендил.Община Кюстендил очаква с нетърпение всички кандидатки, готови да преживеят магията на празника и да станат част от историята на своя град.