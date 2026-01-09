Стартира Националният конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа“, предаде. Деветнадесетото издание на творческата проява е включено в Общинската програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил, както и в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2025/2026 година.Темата "Пролет върху листа“ е свободна и креативна и дава възможност на младите художници да изразят своето въображение и талант. Участниците могат да импровизират с различни изобразителни материали и техники, като създават пролетни пейзажи и натюрморти, изображения на цветя, фигурални композиции или свободни художествени интерпретации в пролетна хармония.Творбите за конкурса се приемат до 21 март. Резултатите ще бъдат обявени на 3 април, когато ще бъде открита и изложба с отличените рисунки.Националният конкурс "Пролет върху листа“ е с конкурсен характер и е отворен за деца и ученици от цялата страна – от IV до XII клас. В него могат да участват възпитаници на общообразователни и профилирани училища, школи по изкуствата, както и деца и младежи, които тепърва откриват своя талант в изобразителното изкуство.