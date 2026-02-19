ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил свежда глава пред Левски
В програмата са включени рецитал на ученици от Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ и поднасяне на венци и цветя в памет на живота и делото на Левски.
Поклонения ще се проведат и в други населени места на общината – от 10.00 часа пред бюст-паметника в село Николичевци и от 13.00 часа пред паметната плоча в центъра на село Соволяно.
От Община Кюстендил призовават жителите да се включат в честванията и да отдадат почит на делото и завета на Апостола на свободата.
