С общоградско поклонение Кюстендил ще отбележи 153 години от обесването на Васил Левски, предаде ФОКУС. Церемонията ще започне в 11.00 часа пред бюст-паметника на Апостола в центъра на града, където граждани и институции ще сведат глави в знак на признателност.

В програмата са включени рецитал на ученици от Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ и поднасяне на венци и цветя в памет на живота и делото на Левски.

Поклонения ще се проведат и в други населени места на общината – от 10.00 часа пред бюст-паметника в село Николичевци и от 13.00 часа пред паметната плоча в центъра на село Соволяно.

От Община Кюстендил призовават жителите да се включат в честванията и да отдадат почит на делото и завета на Апостола на свободата.