|Кюстендил светна в зелено в подкрепа на донорството
В знак на съпричастност към благородната мисия, една от емблематичните сгради в града – тази на Общинския драматичен театър – бе осветена в зелено. Това е официалният цвят на донорството, символ на надежда, живот и подкрепа – както към семействата на дарителите, така и към медицинските екипи, които участват в процеса на трансплантация.
Подкрепа за инициативата изразиха и Община Кюстендил и Общинският драматичен театър, присъединявайки се към десетки градове в страната, в които ключови обществени сгради също бяха осветени в зелено.
Европейският ден на донорството се отбелязва всяка година на 11 октомври от 1996 година насам. Темата тази година е: "Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно“.
Кампанията цели да привлече общественото внимание към значението на донорството, което дава втори шанс за живот на хиляди пациенти, чакащи трансплантация. Повишаването на информираността е от съществено значение, за да може повече хора да подкрепят този хуманен акт.
