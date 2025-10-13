Кюстендил светна в зелено в подкрепа на донорството

© Фокус Кюстендил се включи в националната инициатива по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, предаде "Фокус“. Областна администрация – Кюстендил подкрепи каузата и участва в кампанията, посветена на спасяването на човешки животи чрез даряване на органи.



В знак на съпричастност към благородната мисия, една от емблематичните сгради в града – тази на Общинския драматичен театър – бе осветена в зелено. Това е официалният цвят на донорството, символ на надежда, живот и подкрепа – както към семействата на дарителите, така и към медицинските екипи, които участват в процеса на трансплантация.



Подкрепа за инициативата изразиха и Община Кюстендил и Общинският драматичен театър, присъединявайки се към десетки градове в страната, в които ключови обществени сгради също бяха осветени в зелено.



Европейският ден на донорството се отбелязва всяка година на 11 октомври от 1996 година насам. Темата тази година е: "Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно“.



Кампанията цели да привлече общественото внимание към значението на донорството, което дава втори шанс за живот на хиляди пациенти, чакащи трансплантация. Повишаването на информираността е от съществено значение, за да може повече хора да подкрепят този хуманен акт.