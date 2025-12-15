ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил светна с нови LED лампи
В рамките на проекта за рехабилитация и модернизация на външното изкуствено осветление е извършено цялостно обновяване на системата на територията на град Кюстендил и селата Пиперков чифлик, Слокощица, Нови чифлик, Жиленци и Соволяно.
"Уличното осветление е едно от най-важните условия един град да бъде сигурен, приветлив и жив. Когато поех ангажимента да управлявам Община Кюстендил, обещах, че осветлението ще работи 365 дни в годината – а във високосна година и 366. Днес мога категорично да заявя, че това обещание е изпълнено“, каза на пресконференция кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
Проектът има за цел да осъвремени уличното осветление в съответствие със стандарт БДС EN 13201, като едновременно с това се постигнат значителни енергийни спестявания и намаляване на въглеродния отпечатък.
В рамките на дейностите са подменени 4 438 стари и енергоемки осветителни тела с нови LED осветители с мощност между 22 W и 70 W, съобразени с класа на улиците. В централната градска част са монтирани и 10 соларни осветители с фотоволтаични панели. Подменени са рогатки и са монтирани нови табла за управление. Внедрена е и модерна система за управление на уличното осветление, която позволява дистанционен контрол, програмиране на графици за включване и изключване, както и изготвяне на детайлни месечни отчети за разходите и потреблението на електроенергия.
"На практика, освен че пестим средства, градът получава нов облик – по-светъл, по-сигурен и по-приветлив. Времената, в които през зимата осветлението се изключваше, са вече зад нас. Днес цялата централна част на града, както и селата в общината, са с изцяло обновено улично осветление“, допълни инж. Атанасов.
Общата стойност на проекта възлиза на 1 999 339 лева, а реализацията му е осъществена в рамките на 15 месеца. "Изказвам искрената си благодарност към всички колеги и експерти, които работиха по проекта – от неговото разработване и кандидатстване до изпълнението му в срок. Благодарение на този екипен труд нашите съграждани живеят в по-светла, по-сигурна и по-приветлива среда. Това е правилната посока – да подобряваме качеството на живот и да създаваме условия за развитие. С тези инвестиции Кюстендил не просто обновява инфраструктурата си – той изгражда своя облик на съвременна туристическа дестинация, в която хората искат да живеят, да се връщат и да остават“, подчерта кметът.
По думите му в момента се извършва подробен технически анализ на демонтираните осветителни тела. Част от свалените лампи, които са в добро експлоатационно състояние и отговарят на изискванията за безопасност, ще бъдат запазени и използвани повторно при необходимост – в други общински обекти или зони, където това е целесъобразно.
