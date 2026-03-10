ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил събра институции и експерти на заседание за Зеления преход
По време на заседанието кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов и заместник-кметът Николай Дочев представиха проекта за изграждане на Регионален център за устойчиви производства и логистика. Инициативата вече е била представяна пред редица национални и международни институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Световната банка, представители на Европейската комисия, както и пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката.
Представителят на Европейската комисия Йорг Лакенбауер благодари за гостоприемството на домакините и подчерта значението на Фонда за справедлив преход за трите региона и за реализирането на зеления преход. Той припомни, че плащанията по фонда трябва да бъдат извършени най-късно до 2026 година, което изисква ускоряване на изпълнението и усвояването на средствата – предизвикателство не само за България, но и за редица други държави. По думите му се работи по мерки, които да предотвратят евентуални загуби на средства.
Представеният проект за Регионален център за устойчиви производства и логистика има ключово значение за икономиката на областта, тъй като всяко второ домакинство в региона се занимава със земеделие. На територията на областта има над 19 000 декара черешови насаждения и повече от 5 000 декара сливови и ябълкови градини.
"Основната идея е да скъсим веригата на доставки между производителите и потребителите. Така земеделските стопани ще могат да реализират продукцията си на по-добра цена и няма да бъдат толкова зависими от прекупвачи. В същото време искаме да насърчим сдружаването на производителите, за да могат по-лесно да излизат на по-големи пазари“, подчерта кметът Огнян Атанасов. По думите му центърът ще създаде условия местните производители по-лесно да намират пазар за продукцията си, ще насърчи сдружаването им и ще им помогне да бъдат по-конкурентни и да получават по-добра цена за своя труд.
Предвижда се центърът да бъде изграден върху терен от около 15 декара в района на бившия животински пазар в Кюстендил, като индикативната стойност на инвестицията е приблизително 12 милиона евро. В модерната база ще бъде изградена инфраструктура за приемане, охлаждане чрез хидрокулер, сортиране по цвят, калибър и качество, опаковане и съхранение на земеделска продукция.
Като част от проекта ще бъде разработена и електронна платформа за B2B и B2C търговия, която ще позволи както директни доставки до крайни клиенти, така и износ на по-големи количества продукция към партньори в страната и чужбина. "Всяко второ домакинство в Кюстендил има черешови насаждения и търси начин да реализира продукцията си на най-добра цена. С този проект създаваме условия това да се случва именно тук – в нашия регион“, допълни кметът.
В приветствието си при откриването на заседанието областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов подчерта значението на справедливия преход за хората и икономиката на региона. "Темите, които ще обсъждаме, са основополагащи за успешното кандидатстване и изпълнение на проекти със стратегическо значение за нашите региони. Но най-вече те са важни за обикновените граждани – за стотиците семейства, които най-пряко ще усетят зелената трансформация“, заяви той.
По думите му за много хора преходът към климатично неутрална икономика ще означава промяна на работното място, а за някои дори нов начин на живот. "Справедливият преход е много повече от европейска политика. Той е обещание към обществото, че преминаването към климатично неутрална икономика няма да остави нито един регион изоставен и нито един човек сам“, подчерта Иванчов.
Той допълни, че зеленият преход ще бъде успешен само ако е справедлив и ако институциите създадат условия трансформацията да бъде не само екологично необходима, но и социално справедлива. Според него е особено важно да бъде осигурена навременна подкрепа за работещите в секторите, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност, както и възможности за квалификация и преквалификация.
По време на заседанието участниците обсъдиха и теми, свързани с внедряването на енергийно ефективни и климатично неутрални логистични решения, включително производство на възобновяема енергия, системи за съхранение на енергия и оптимизиране на енергийното потребление в логистичните операции.
