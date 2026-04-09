Богата празнична програма с великденски събития ще се проведе в Кюстендил и населените места в общината, съобщиха за ФОКУС от отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил. В дните преди и по време на Великден жителите и гостите ще имат възможност да се включат в разнообразни работилници, конкурси и празнични инициативи, организирани от местните читалища.

На 9 април ще се проведат великденски работилници на различни места: от 10.00 ч. в НЧ "Ильо войвода“ в с. Ново село (с участието на читалищата от с. Граница и с. Гърляно); от 11.00 ч. в НЧ "Светлина 1871“ в с. Соволяно и в НЧ "Христо Ботев 1920“ в с. Таваличево (в двора на църквата "Св. Петка“); от 13:00 ч. в НЧ "Спасовица 2008“ в с. Николичевци; от 14.00 ч. в НЧ "Пробуда 1919“ в с. Копиловци; от 17.00 ч. в НЧ "Славчо Темкин 1911“ в с. Драговищица; и от 18.00 ч. в НЧ "Искра 1975“, където ще се проведе работилница "Шарено яйце“.

На 10 април от 13.00 ч. в залата на Дигиталния клуб в Кюстендил ще се проведе работилница за изработване на великденска украса, организирана от НЧ "Христо Ботев 1948“ – с. Пиперков чифлик.

На 11 април са предвидени работилници за боядисване на яйца: от 10.00 ч. в НЧ "Владимир Димитров – Майстора 1919“ в с. Шишковци; от 11.00 ч. в НЧ "Просвета 1921“ в с. Гюешево ("Весел Великден“); и от 12.00 ч. в НЧ "Христо Ботев 1948“ в с. Пиперков чифлик (в двора на църквата "Св. Иван Рилски“).

На 12 април празничната програма продължава с великденски конкурс от 10.00 ч. в НЧ "Христо Ботев 1925“ в с. Горановци и "Великденско хоро“ от 19.00 ч. в НЧ "Славчо Темкин 1911“ в с. Драговищица.

На 13 април са организирани празнични прояви: от 10.30 ч. в центъра на с. Соволяно ("На Великден заедно“); от 11.00 ч. – конкурс за най-красиво великденско яйце и козунак с награждаване в НЧ "Просвета 1922“ в с. Слокощица; и от 12.00 ч. – празнично честване с боядисани яйца и козунаци с участието на Съюза на хората с увреждания – Кюстендил, в кафе-клуба при Миньорския клуб.

На 13 април площад "Велбъжд“ в Кюстендил ще се превърне в сцена на съпричастност и надежда. Началото на благотворителната инициатива ще бъде поставено с концерт на народната певица Румяна Попова, която ще подкрепи каузата за Бенджи със своето участие и ще даде емоционален старт на събитието. След концерта, от 12:30 часа, жители и гости на града ще се хванат на благотворително великденско хоро в подкрепа на Бенджи, за да покажат, че доброто има силата да обединява цяла общност.

Събитията обединяват традиции, творчество и празнично настроение и дават възможност на хора от всички възрасти да се включат активно в отбелязването на Великденските празници.