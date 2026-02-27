ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил събира фолклорната си енергия в голям спектакъл
В спектакъла участие ще вземат Танцов ансамбъл "Осогово“, Танцов ансамбъл "Струма“, Танцова формация "Нова генерация“ и Танцова формация "Партньори“. Чрез езика на движението те ще разкажат истории без думи – за традицията, младостта, любовта и силата на българския дух.
Музикалната палитра ще бъде допълнена от Вокална група "Звънче“, Вокална група "Шевица“ и Фолклорна формация "Гайтанче“, които ще пренесат публиката към корените чрез автентични и вдъхновяващи изпълнения. Със своя ритъм и емоция сцената ще озвучи Акордеонен квартет "Фолкакорд“, а Вокална група "Калпазани“ ще докосне зрителите с нежни и въздействащи гласове. Студио "Дебют“ ще представи съвременния пулс на сцената – енергия, свобода и модерно артистично изразяване.
Водещ на събитието ще бъде Рангел Вангелов, а рецитатор – Борис Наков, които ще допринесат за цялостната атмосфера на вечерта.
Спектакълът се организира от Танцов ансамбъл "Осогово“ с подкрепата на Отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил и Младежки център – Кюстендил. Общата сцена ще събере различни стилове и поколения, обединени от едно послание – силата на изкуството да свързва хората.
Преди началото на спектакъла, от 17.30 часа, фоайетата на театъра ще се превърнат в галерия на младото вдъхновение. Школа по рисуване "Новите майстори“ ще представи творби, изпълнени с цвят и въображение, а Клуб "Фотография“ към Младежки център – Кюстендил ще покаже истории, уловени в кадър – още един щрих към празника на изкуството в Кюстендил.
