Големият танцов спектакъл "Когато звездите шепнат мечти“ ще се състои тази вечер от 19.00 часа на сцената на Общински драматичен театър – Кюстендил, предаде. Културното събитие ще превърне театъра в пространство за мечти, емоции и вдъхновение, обединявайки 12 кюстендилски творчески институции в едно мащабно сценично преживяване.В спектакъла участие ще вземат Танцов ансамбъл "Осогово“, Танцов ансамбъл "Струма“, Танцова формация "Нова генерация“ и Танцова формация "Партньори“. Чрез езика на движението те ще разкажат истории без думи – за традицията, младостта, любовта и силата на българския дух.Музикалната палитра ще бъде допълнена от Вокална група "Звънче“, Вокална група "Шевица“ и Фолклорна формация "Гайтанче“, които ще пренесат публиката към корените чрез автентични и вдъхновяващи изпълнения. Със своя ритъм и емоция сцената ще озвучи Акордеонен квартет "Фолкакорд“, а Вокална група "Калпазани“ ще докосне зрителите с нежни и въздействащи гласове. Студио "Дебют“ ще представи съвременния пулс на сцената – енергия, свобода и модерно артистично изразяване.Водещ на събитието ще бъде Рангел Вангелов, а рецитатор – Борис Наков, които ще допринесат за цялостната атмосфера на вечерта.Спектакълът се организира от Танцов ансамбъл "Осогово“ с подкрепата на Отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил и Младежки център – Кюстендил. Общата сцена ще събере различни стилове и поколения, обединени от едно послание – силата на изкуството да свързва хората.Преди началото на спектакъла, от 17.30 часа, фоайетата на театъра ще се превърнат в галерия на младото вдъхновение. Школа по рисуване "Новите майстори“ ще представи творби, изпълнени с цвят и въображение, а Клуб "Фотография“ към Младежки център – Кюстендил ще покаже истории, уловени в кадър – още един щрих към празника на изкуството в Кюстендил.