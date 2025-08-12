ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил става партньор на "Подслон за човечеството"
От 2012 година организацията полага системни усилия за подобряване на жилищните условия на ромите в страната, като работи активно с отговорните институции за разработване на отговарящо на нуждите законодателство, стратегическо планиране и нова държавна политика за социално жилищно настаняване.
Организацията реализира проект в рамките на петгодишна глобална застъпническа кампания “Home Equals", посветена на постигането на промяна в политиките на всички нива, за да се гарантира, че хората, живеещи в неформални селища имат равен достъп до адекватно жилище.
В две демонстрационни общини – Кюстендил и Берковица, са проведени срещи, на които е изразено желание за съвместно сътрудничество относно реализирането на всички дейности по проекта, планирани за изпълнение в община Кюстендил, както и на застъпническите дейности на местно и национално равнище в рамките на изпълнението на проекта в периода 01 юли 2025 година – 30 юни 2027 година.
Ролята на Община Кюстендил по време на изпълнението на проекта ще бъде да оказва съдействие за организирането на предвидените събития, да съдейства при провеждането на активна комуникационна кампания сред широката общественост за разпространение на ключовите послания и да подкрепи изпълнението на демонстрационните мерки на територията на общината.
