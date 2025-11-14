Огнян Атанасов и Станислав Георгиев, представител на Сдружението по туризъм в града под "Хисарлъка“. Иновацията цели да улесни посетителите на града и да популяризира местните забележителности, туристически обекти, места за настаняване и хранене, както и такива за развлечение и спорт.
"Една иновация, която направихме за туризма на територията на Община Кюстендил. Това е проект, по който работим от 3–4 месеца заедно с колегите от отдел "Туризъм“. Благодарен съм, че възприеха моята идея и я осъществиха по възможно най-добрия начин“, каза инж. Атанасов.
Кметът уточни, че самата конструкция на иновацията струва на Общината едва 100 лева на година, като ефектът от нея се очаква да бъде значителен.
Новото приложение функционира чрез QR код, поставен на специални пирамидални табели и стикери, които ще бъдат поставени във всички туристически обекти в града. Табелите и стикерите съдържат изображение на древна пауталийска монета. Сканирайки QR кода, туристите се свързват с приложението, което предоставя пълна информация за Кюстендил: от културното наследство, минералната вода, празниците и фестивалите, до художествената галерия и късноантичната средновековна крепост "Хисарлъка“. Приложението описва природните забележителности и туристическите маршрути, атракционни преживявания и занаяти, поклоннически туризъм, зимен туризъм, плувни комплекси и басейни с минерална вода, спортни и младежки активности, както и местата за настаняване и заведения за хранене.
"Тоест само с едно сканиране на QR код, туристът получава цялата необходима информация за това какво може да прави в Кюстендил, докато се намира на плажа, в хотела или докато обядва в местните заведения“, обясни Атанасов. Той подчерта, че до момента информацията за туристическите продукти в Кюстендил не е била налична на едно място. "Приложението е изключително лесно за ползване, бързо и удобно, и смятаме, че ще даде тласък на туризма в града. Това е поредна стъпка към целта, която съм си поставил преди две години – да върнем Кюстендил на туристическата карта на България като една от водещите дестинации“, допълни кметът.
Станислав Георгиев от Сдружението по туризъм подчерта, че приложението решава един от най-честите проблеми на туристите – да се ориентират къде да отидат и какво да правят. "Приложението е много "френдли“ и обхваща всичко – пешеходни маршрути, спорт, културен и традиционен туризъм, всичко, което може да се види и преживее. С общината имаме добра колаборация и се радваме, че вървим в правилната посока, за да бъдем видими на туристическата карта на България“, каза Георгиев.
Той добави, че в момента към Сдружението в Кюстендил има около 50–60 туристически обекта в сферата на ресторантьорството, хотелиерството и спортните атракции, като посещаемостта е нараснала с 20–30% от миналата година. "Говорим предимно за български туристи, но има и такива от Европа и трети страни“, посочи Георгиев.
Приложението е двуезично – на български и английски език. С натискане на иконка информацията се превежда автоматично, а нови обекти или заведения могат да бъдат добавяни веднага. "Вярвам, че нашият пример ще бъде последван и в други общини в България, защото това е работещо и ефективно решение. И това доказва, че не е нужно да се харчат големи суми за значим ефект. Самата платформа струва 100 лева на година, а резултатът е налице благодарение на труда на отдела по туризъм“, уточни кметът Атанасов.
Сдружението по туризъм ще организира поставянето на стикери във всяко заведение в рамките на една седмица, като това ще осигури достъп на туристите до информацията навсякъде. "Това е правилният път към дигитализацията и бъдещето на туризма. Приложението може постоянно да се обновява, което го прави най-доброто решение за популяризиране на Кюстендил“, добави Георгиев.
