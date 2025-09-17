ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил става част от проект за ромскиите квартали
Откриващото събитие в Кюстендил представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта чрез презентация на Минчо Бенов, директор на Хабитат България, и инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил, който разказа за успешния процес на легализация на квартал "Изток“ и ползите, които това донесе за общността.
Инж. Даниел Орманков, управител на “Кюстендилска вода", запозна присъстващите със състоянието на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в квартала и осигуряването на достъп до питейна вода на легализираните жилища.
Петър Игов, председател на Читалище "В. Левски 1965“ и специалист по етнически малцинствени общности към Община Кюстендил, представи гледната точка на самата общност.
"Когато един модел докаже, че работи и носи реални резултати, и други кметове ще го приложат. Подобряването на жилищните условия и достъпът до услуги са ключови, но също толкова важни са поемането на отговорност, поддръжката и редовното плащане. Хубавата новина е, че хората вече съзряват.
Промяната в ромския квартал "Изток“ между 2010 и 2025 г. е коренна. Днес жителите искат сигурни сгради, които няма да бъдат премахнати, и разбират, че е тяхно задължение да плащат данъците и сметките си. Затова е важно да се създадат условия, които да им позволяват да заплащат услугите, които използват. Вярвам, че това е най- прекият път към успешната интеграция.“, каза кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
Община Кюстендил вече има одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на кв. "Изток“ и е в процес на издаване на удостоверения за търпимост на жилища в квартала. В рамките на проекта двама жилищни медиатори ще окажат съдействие на местни жители да преминат през тази процедура. В допълнение ще се осигурят средства за изработване на Проект за ВиК мрежа на няколко улици с обща дължина 800 м, с което ще се подпомогне осигуряването на достъп до чиста вода за около 100 домакинства (над 400 души). Кюстендил е с пример за успешен модел на узаконяване и модернизиране на инфраструктурата в неурегулиран квартал.
