Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кюстендил става част от проект за ромскиите квартали
Автор: Венцислав Илчев 16:16Коментари (0)67
© Фокус
виж галерията
Хабитат България официално даде старт на проекта “Home Equals – Подобряване на жилищните условия в незаконни квартали", който се реализира в общините Кюстендил и Берковица, предаде "Фокус“. Инициативата има за цел да промени националните политики, свързани с неформалните селища, като предприеме конкретни стъпки за осигуряване на легален статут на жилищата и изграждане на базова инфраструктура. Проектът предвижда демонстрационни мерки, които ще създадат устойчив модел за достъп до законно жилище, ще подпомогнат социалната интеграция и ще разширят възможностите за развитие на общностите.

Откриващото събитие в Кюстендил представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта чрез презентация на Минчо Бенов, директор на Хабитат България, и инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил, който разказа за успешния процес на легализация на квартал "Изток“ и ползите, които това донесе за общността.

Инж. Даниел Орманков, управител на “Кюстендилска вода", запозна присъстващите със състоянието на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в квартала и осигуряването на достъп до питейна вода на легализираните жилища.

Петър Игов, председател на Читалище "В. Левски 1965“ и специалист по етнически малцинствени общности към Община Кюстендил, представи гледната точка на самата общност.

"Когато един модел докаже, че работи и носи реални резултати, и други кметове ще го приложат. Подобряването на жилищните условия и достъпът до услуги са ключови, но също толкова важни са поемането на отговорност, поддръжката и редовното плащане. Хубавата новина е, че хората вече съзряват.

Промяната в ромския квартал "Изток“ между 2010 и 2025 г. е коренна. Днес жителите искат сигурни сгради, които няма да бъдат премахнати, и разбират, че е тяхно задължение да плащат данъците и сметките си. Затова е важно да се създадат условия, които да им позволяват да заплащат услугите, които използват. Вярвам, че това е най- прекият път към успешната интеграция.“, каза кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Община Кюстендил вече има одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на кв. "Изток“ и е в процес на издаване на удостоверения за търпимост на жилища в квартала. В рамките на проекта двама жилищни медиатори ще окажат съдействие на местни жители да преминат през тази процедура. В допълнение ще се осигурят средства за изработване на Проект за ВиК мрежа на няколко улици с обща дължина 800 м, с което ще се подпомогне осигуряването на достъп до чиста вода за около 100 домакинства (над 400 души). Кюстендил е с пример за успешен модел на узаконяване и модернизиране на инфраструктурата в неурегулиран квартал.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Първият учебен ден
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: