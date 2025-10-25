© Фокус виж галерията Изложбата "Израел от сапфир и злато: Приказка за два града“ беше открита във фоайето на Общинския драматичен театър – Кюстендил, предаде "Фокус“.



Официалното начало постави председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов, а специален гост на събитието бе Н. Пр. Йоси Леви-Сфари, посланик на Държавата Израел в България.



"За нас е много важно да запазим връзките, изградени между този град и Израел, които са били от особено значение още през Втората световна война. Никога няма да забравим хората от Кюстендил, които са се противопоставили на изпращането на евреи в Германия. Сега имаме възможност да споделим с този град красотата на нашата земя“, каза посланикът.



Изложбата е посветена на 35 години от подновяването на дипломатическите отношения между България и Израел. Сред официалните гости на откриването бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-кметът Николай Дочев и директорът на театъра Чавдар Ненов.



Автор на експозицията е изтъкнатата израелска художничка Зои Север, а куратор – Олимпия Николова-Даниел. Изложбата представя вълнуващо визуално пътешествие из Тел Авив и Йерусалим, пресъздадени през призмата на стила "магически експресионизъм“.



Чрез наситени цветове – сапфирено синьо, златно, изумрудено зелено и пурпурно – Зои Север изразява контраста и хармонията между двата града, съчетавайки реалност и въображение в ярки, калейдоскопични композиции.



Празничната програма продължи с музикална вечер в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където известната израелска пианистка Дорел Голан представи клавирна програма с произведения на Фредерик Шопен, Франц Лист, Камий Сен-Санс, Кристоф Вилибалд Глюк, Сергей Прокофиев и собствени вариации по темата на Паганини.