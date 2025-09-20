ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Събитието поставя основите на нова културна традиция, която има за цел да утвърди града като значим център на сценичните изкуства на Балканите.
Фестивалът беше официално открит от кмета на община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, който изрази благодарност към Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България и партньорските институции от Северна Македония и Сърбия за подкрепата и съдействието.
"На Балканите всички седим на една черга – и това, което ни свързва, е културата. Този фестивал ни показва, че можем да живеем заедно, да сбъдваме мечтите си, да имаме общи културни събития и че имаме еднакви традиции. Благодарен съм на програми като Интеррег и Европейската комисия, които ни дават възможността да разработваме проекти“, заяви кметът на Кюстендил.
Сред официалните гости на церемонията бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Юра Витанова и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-жа Йорданка Чобанова. "Тази сцена не е само в чест на това събитие, но и в чест на Деня на Интеррег сътрудничеството и 35-тата годишнина на програмата. Театърът е място, където всички можем да бъдем заедно, без предразсъдъци и граници – това прави и Интеррег програмата“, подчерта Витанова.
Присъствието на дипломати от цял свят придаде още по-голяма международна значимост на събитието. Сред гостите на града и фестивала бяха: посланикът на България в Република Северна Македония (РСМ) Желязко Радуков; Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа – посланик на Монголия в България; Г-жа Ан-Шарлот Монтен – първи съветник във Френското посолство; Н. Пр. Инид Мило – посланик на Албания; Н. Пр. Емил Жакота – посланик на Молдова; Н. Пр. Хюсеин Хюсеинов – посланик на Азербайджан; Н. Пр. Милан Равич – посланик на Сърбия; Н. Пр. Агнеза Руси Поповска – посланик на Северна Македония; Н. Пр. Ахмад Шамер – посланик на Йемен; Г-жа Джан Йенбо – културно аташе и съветник по култура и туризъм в Посолството на Китай в България.
В продължение на четири дни жителите и гостите на Кюстендил ще имат възможност да гледат шест впечатляващи спектакъла, представени от Народен театър "Иван Вазов“ – София, Македонски народен театър – Скопие, Народен театър – Ниш, Драматичен театър – Кюстендил, както и от няколко независими продукции, които ще внесат съвременен и новаторски дух в програмата.
Фестивалът има за цел да обедини различни национални школи, култури и художествени естетики, като покаже, че театърът е универсален език, който премахва граници. Програмата включва класически текстове в модерни интерпретации, съвременни пиеси с фокус върху актуални социални теми, дискусии и срещи между артисти, зрители и представители на европейски институции, два специализирани уъркшопа с представители на Европейската комисия, насочени към актьори, режисьори и продуценти.
Фестивалът се провежда и в рамките на честванията на 35 години INTERREG и Деня на европейското сътрудничество – символ на партньорство, културен обмен и споделени европейски ценности. Инициативата е реализирана с подкрепата на Европейската комисия, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на община Кюстендил и Драматичен театър – Кюстендил.
