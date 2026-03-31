Регионален консорциум за Югозападния район за планиране по проект "Мрежи в действие“ беше създаден в Кюстендил, предаде. Първата среща на консорциума се проведе в НЧ "Братство 1869“, което е партньор на регионалния координатор за района – Платформа "Агора“. В нея участваха представители на седем организации от областите Перник, Кюстендил, Благоевград и София област.По време на срещата представителите на регионалния координатор представиха основните цели, дейности и очаквани резултати на проекта. Първата съвместна инициатива, в която ще се включат членовете на консорциума, е подготовката и провеждането на областни срещи през следващите месеци.За участие в тях ще бъдат поканени по-малки граждански организации, неформални групи, доброволци, тематични общности, читалища и активни граждани, които имат желание да допринасят за развитието на своите общности. Основната цел е да се повиши активността и ангажираността в гражданския сектор.По време на дискусиите беше поставен акцент и върху ролята и ангажиментите на членовете на регионалния консорциум, както и върху възможностите за сътрудничество между организациите. Участващите структури имат дългогодишен опит в сферата на гражданските инициативи и развитието на местните общности и са разпознаваеми на регионално ниво.Срещите ще създадат пространство за диалог, обмен на идеи и партньорство между различни граждански структури. Целта е да се обединят усилията в подкрепа на значими обществени каузи и да се формулират общи становища по важни теми.