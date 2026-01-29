ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил си спомни пътя към свободата
© ФОКУС
Шествието премина покрай бюст-паметника на Ильо войвода на улица "Демокрация“ и се отправи към паметника на войводата, където беше произнесено тържествено слово от директора на Регионалния исторически музей в Кюстендил Валентин Дебочички. С едноминутно мълчание и падане на колене беше почетена паметта на онези, отдали делото и живота си в името на свободата.
Последва полагане на венци и цветя на гранитния монумент на Ильо Марков. В честванията се включиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов, заместник-кметовете Росица Плачкова, Николай Дочев и Бойко Клечков, областният управител инж. Методи Чимев, заместник-областният управител Георги Джоглев, директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил старши комисар Светослав Григоров, представители на Кюстендилската духовна околия, Младежкия център – Кюстендил, Държавен архив, Военно окръжие – Кюстендил, политически партии, неправителствени организации, читалища, общински съветници, футболни привърженици и десетки граждани.
"Да пазим паметта жива – да помним, знаем, следваме и предаваме на поколенията примера на предците ни“ – това послание беше отправено в тържественото слово по повод 148-ата годишнина от Освобождението на Кюстендил.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че 29 януари е основополагаща дата в новата история на града. Той изтъкна значимостта на Ильо войвода, митрополит Иларион Ловчански, както и на руските воини.
"Благодарение на тях днес можем да се наречем свободни. Ние сме последният освободен български град. Нека се гордеем, че Кюстендил е раждал, ражда и ще ражда личности като Ильо войвода. Благодарение на тях нашият град ще пребъде“, каза инж. Атанасов.
Пред паметниците, увековечаващи Дядо Ильо войвода, беше отдаден почетен караул от членове на Регионален клуб "Традиция“.
Заместник-кметовете на Община Кюстендил и директорът на Регионалния исторически музей – Кюстендил поднесоха цветя и пред паметника "Майка България“, на гроба на Ильо войвода, на гробовете на генерал-лейтенант Николай Савойски и полковник Илиодор Горонович, както и на гроба на архимандрит Зиновий Поппетров.
Програмата продължава тази вечер от 18.00 часа в читалище "Пробуда“, където ще бъде представена презентация за Освобождението на Кюстендил, последвана от тържествен концерт.
На 31 януари от 12.00 часа пред къща музей "Ильо войвода“ ще се състои историческа възстановка.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Гоце Делчев с предупреждение
18:32 / 28.01.2026
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от ...
18:10 / 28.01.2026
Пожарната в Кюстендил отчете повече сигнали за произшествия
14:56 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.