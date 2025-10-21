Кюстендил ще посрещне мощи на Свети Димитър

© Фокус Архив С тържествена програма и богослужебни събития ще бъде отбелязан храмовият празник на черквата "Св. вмчк Димитър Солунски“ в град Кюстендил, както и 160-годишнината от полагането на основите ѝ, предаде "Фокус“. Празничните прояви ще се проведат в периода 24–26 октомври и ще преминат под знака на духовната памет, вяра и почит към святото дело на храма като духовен стожер на местната общност.



На 24 октомври от 11.00 часа, в двора на храма ще бъде открита фотодокументална изложба, озаглавена "160 години храм ‘Св. вмчк Димитър Солунски’, гр. Кюстендил – пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865–2025)“. Експозицията ще представи моменти от историята на храма и неговата роля през вековете.



На 25 октомври от 16.45 часа ще се състои тържествено посрещане на икона и частица от светите мощи на Св. великомъченик Димитър Солунски, които ще останат за постоянно в храма. От 17.00 часа ще започне празнична вечерня с петохлебие, с участието на духовници и миряни.



Кулминацията на честванията ще бъде на 26 октомври – Димитровден. От 8.00 часа ще започне празнична утреня, а от 8.45 часа се очаква тържествено посрещане на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил. От 9.00 часа ще бъде отслужена Патриаршеска света литургия, с която тържествено ще бъде отбелязан храмовият празник и годишнината от основаването на черквата.