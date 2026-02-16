ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил ще отбележи 153 години от гибелта на Васил Левски
© ФОКУС
В програмата са включени рецитал на възпитаници на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ и полагане на венци и цветя в знак на почит и признателност към живота и делото на Левски.
Поклонения ще се проведат и в други населени места на общината – от 10.00 часа пред бюст-паметника на Апостола в село Николичевци и от 13.00 часа пред паметната плоча в центъра на село Соволяно.
"Нека заедно почетем паметта на великия българин и се преклоним пред делото и завета, които той ни остави за свободна и достойна България“, призовават организаторите.
