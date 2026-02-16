Община Кюстендил организира общоградско поклонение по повод 153 години от обесването на Васил Левски, предаде. Церемонията ще се състои на 19 февруари от 12.00 часа пред бюст-паметника на Апостола в центъра на града.В програмата са включени рецитал на възпитаници на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ и полагане на венци и цветя в знак на почит и признателност към живота и делото на Левски.Поклонения ще се проведат и в други населени места на общината – от 10.00 часа пред бюст-паметника на Апостола в село Николичевци и от 13.00 часа пред паметната плоча в центъра на село Соволяно."Нека заедно почетем паметта на великия българин и се преклоним пред делото и завета, които той ни остави за свободна и достойна България“, призовават организаторите.