Кюстендил се включва в кампанията "Светлини на надеждата"
Тази вечер от 19.30 до 20.00 часа сградата на Общинския драматичен театър в Кюстендил ще бъде символично осветена в зелено и синьо, в знак на съпричастност към хората, които живеят с това заболяване.
Инициативата има за цел да привлече общественото внимание към лимфедема – хронично и прогресиращо заболяване, което води до натрупване на лимфна течност и силен оток на крайниците вследствие на нарушена функция на лимфната система. В България се смята, че близо 200 000 души живеят с това състояние.
Символичното осветяване на сгради в различни градове е жест на подкрепа към пациентите и призив за по-добра диагностика, лечение и достъп до съвременна терапия.
Кампанията "Светлини на надеждата“ се организира от Българска асоциация Лимфедем“, която ежегодно отбелязва Международния ден на лимфедема и се включва в глобалните усилия за по-добра грижа за пациентите.
