Кюстендил се присъединява към Българската асоциация за климатолечение и здравен туризъм
Сред основните цели на сдружението е да представлява и защитава интересите на своите членове в областта на климатолечението, здравния и възстановителния туризъм. Асоциацията работи за популяризирането на природните и здравни форми на туризъм, рекреацията, профилактиката и пост-ковид възстановяването. Стремежът е тези дейности да бъдат утвърдени като приоритетен сектор, който допълва санаториумното лечение, здравеопазването, туризма и националната икономика, както и да осигурява по-широк и достъпен достъп до услуги в местата за настаняване и туристическия бранш.
Друг важен акцент в дейността на асоциацията е възраждането, комбинирането и изграждането на нови форми на здравен, спортно-възстановителен и природен (еко) туризъм. В тях се включват природни, климатични, екологични и историко-археологически фактори, чрез които да се създават или рестартират традиционни и нови местни туристически услуги, програми и проекти. Целта е тези инициативи да бъдат в полза на общините, регионите, туристическия бранш, местната и националната икономика, здравеопазването, културата, екологията и международното сътрудничество.
Асоциацията планира и създаване на нови туристически продукти и услуги, които да привличат различни групи посетители и да стимулират устойчивото развитие на туризма и местната икономика през цялата година.
