Днес Кюстендил се превръща в истинска книжовна столица, предаде репортер на ФОКУС. По повод 23 април културните и образователните институции в града обединиха сили в поредица от инициативи.

Акцентът на празника е разположеният на централния площад щанд за замяна на книги, който ще бъде отворен до 16:00 часа. Идеята е на Ученическия съвет към ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ и се реализира с подкрепата на Младежкия център в града. Всеки желаещ може да донесе прочетена книга и да си избере нова в замяна. Първите 50 участници ще получат символични подаръци, а всички събрани до края на деня томове ще бъдат дарени за благотворителност.

Празникът продължава в отдел "Заемна за възрастни“ на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“, където до края на месец април е подредена специална селекция под надслов "Рафтът на победителите“. Читателите могат да открият произведения, отличени с най-престижните световни награди, сред които "Нобел“, "Букър“, "Пулицър“, "Едгар“ и финландската национална награда. Селекцията съчетава критическото признание с масовия читателски интерес.

Кулминацията на деня ще бъде в 17:30 часа в залата на Младежки център - Кюстендил. Клубът "Училищен театър на испански език“ към Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ кани жителите и гостите на града на вдъхновяващ рецитал на испаноезична поезия. Младите таланти ще представят магията на думите на Сервантес и Ло Lorca, отбелязвайки силата на историите, които ни обединяват.