|Кюстендил се превръща в международна сцена за театър
както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.
Фестивалът обединява различни национални школи, култури и художествени естетики, за да покаже, че театърът е универсален език, който премахва граници. Идеята на инициативата е не само да представи най-доброто от балканската сцена, но и да създаде пространство за сътрудничество, приятелство и творчески обмен.
"Фестивалът показва, че театърът е мост между хората и културите. Искаме Кюстендил да бъде сцена, на която артисти от различни държави да се срещат, да обменят идеи и да създават нови истории заедно. Целта е да изградим устойчиво пространство за сътрудничество отвъд границите – да докажем, че на Балканите можем да живеем, работим и да се забавляваме заедно, както и да си помагаме взаимно“, каза инж. Атанасов
Тони Якимовски – ръководител на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, посочи, че всеки желаещ може да гледа постановките безплатно, но с предварителна резервация на касата на Общински драматичен театър, както и на създадения интернет сайт.
Фестивалът включва в себе си класически текстове, представени в съвременни и новаторски интерпретации, съвременни пиеси, които поставят актуални социални и културни теми, както и дискусии и срещи между артисти, зрители и представители на европейски институции.
Ще има два специализирани уъркшопа с представители на Европейската комисия – насочени към актьори, режисьори и продуценти, за възможностите в областта на театралното изкуство.
Особен акцент тази година е включването на Interreg Cooperation Day 2025 в програмата на фестивала. Това придава още по-голяма видимост на посланията за партньорство, солидарност и европейско културно сътрудничество. Събитието ще превърне Кюстендил в център на културната дипломация и в платформа за диалог между местни общности, артисти и европейски институции.
Директорът на кюстендилския театър Чавдар Ненов заяви, че предстоят едни хубави спектакли. Наблегнато е на представления, чиито екипи са смесени.
Зам.-кметът на Община Кюстендил Николай Дочев заяви, че този фестивал е различен и с това, че актьорите от трите държави ще имат възможност да общуват и да гледат постановките на своите колеги.
Фестивалът се реализира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, Община Кюстендил и Драматичен театър – Кюстендил.
