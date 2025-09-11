© Фокус виж галерията От 18 до 21 септември Кюстендил ще се превърне в истинска културна столица на региона, като приеме международния театрален фестивал "Acting Europe – Театър без граници“. Това съобщи на пресконференция кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, предаде репортер на "Фокус“. В рамките на четири дни жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на шест впечатляващи спектакъла, представени от Народен театър "Иван Вазов“ – София, Македонски народен театър – Скопие,Народен театър – Ниш, Драматичен театър – Кюстендил,



както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.



Фестивалът обединява различни национални школи, култури и художествени естетики, за да покаже, че театърът е универсален език, който премахва граници. Идеята на инициативата е не само да представи най-доброто от балканската сцена, но и да създаде пространство за сътрудничество, приятелство и творчески обмен.



"Фестивалът показва, че театърът е мост между хората и културите. Искаме Кюстендил да бъде сцена, на която артисти от различни държави да се срещат, да обменят идеи и да създават нови истории заедно. Целта е да изградим устойчиво пространство за сътрудничество отвъд границите – да докажем, че на Балканите можем да живеем, работим и да се забавляваме заедно, както и да си помагаме взаимно“, каза инж. Атанасов



Тони Якимовски – ръководител на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, посочи, че всеки желаещ може да гледа постановките безплатно, но с предварителна резервация на касата на Общински драматичен театър, както и на създадения интернет сайт.



Фестивалът включва в себе си класически текстове, представени в съвременни и новаторски интерпретации, съвременни пиеси, които поставят актуални социални и културни теми, както и дискусии и срещи между артисти, зрители и представители на европейски институции.



Ще има два специализирани уъркшопа с представители на Европейската комисия – насочени към актьори, режисьори и продуценти, за възможностите в областта на театралното изкуство.



Особен акцент тази година е включването на Interreg Cooperation Day 2025 в програмата на фестивала. Това придава още по-голяма видимост на посланията за партньорство, солидарност и европейско културно сътрудничество. Събитието ще превърне Кюстендил в център на културната дипломация и в платформа за диалог между местни общности, артисти и европейски институции.



Директорът на кюстендилския театър Чавдар Ненов заяви, че предстоят едни хубави спектакли. Наблегнато е на представления, чиито екипи са смесени.



Зам.-кметът на Община Кюстендил Николай Дочев заяви, че този фестивал е различен и с това, че актьорите от трите държави ще имат възможност да общуват и да гледат постановките на своите колеги.



Фестивалът се реализира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, Община Кюстендил и Драматичен театър – Кюстендил.