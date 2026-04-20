Кюстендил отдава почит на 150-ата годишнина от Априлското въстание с богата програма, прославяща подвига и саможертвата на героите.

Организаторите споделиха за ФОКУС, че кулминацията на събитията ще бъде мащабна историческа възстановка на Регионален клуб "Традиция“. С помощта на автентично снаряжение и облекло, участниците ще върнат зрителите към съдбовните мигове на 1876 година, за да възкресят духа на българската непримиримост.

Програмата днес ще започне в 10.00 часа с общоградско шествие от Основно училище "Проф. Марин Дринов“ до Арката, водено от Духов оркестър – Кюстендил. От 10.30 часа на площад "Велбъжд“ ще се състои възстановката, която се очаква да бъде кулминацията на събитията.

От 11.00 часа ще започне официалната церемония с участие на ученици, които ще изнесат рецитал, последван от поднасяне на венци и цветя в знак на признателност. В честването ще се включат и военнослужещи от Трето бригадно командване.

Организатори на събитието са Община Кюстендил, Основно училище "Проф. Марин Дринов“ и Народно читалище "Ген. Владимир Заимов 2013“, които обединяват усилията си за съхраняване на историческата памет и предаването ѝ на следващите поколения.