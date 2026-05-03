През 2025 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. Това съобщават от НСИ.

С най-малки по стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (-2.2‰) и Сливен (-3.9‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 17.9‰, следвана от областите Кюстендил - минус 14.8‰, и Габрово - минус 14.7‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2025 г. е положителен - плюс 35 085 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Изменението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е +5.4‰.

През 2025 г. най-голям механичен прираст има в областите Кърджали (26.5‰), Бургас (13.1‰) и Варна (12.4‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст e област Смолян (‑5.7‰).

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2025 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 49 238 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус -7.7‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 5.8‰, а в селата - минус 12.9‰.