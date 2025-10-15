ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил се готви за зимата
Една от основните теми на срещата беше предстоящият зимен сезон и подготовката на населените места за усложнени метеорологични условия. Кметовете и наместниците бяха запознати с изготвения план за действие при усложнена зимна обстановка – в случаи на интензивни снеговалежи, снегонавяване и обледяване.
Планът включва конкретна информация за начина на подаване на сигнали, действията на институциите, сформирането на кризисен щаб, както и последващи мерки и контактни телефони на дежурните екипи.
"Направена е пълна актуализация на общинския щаб за защита при бедствия. Издадена е заповед за действие при усложнена зимна обстановка, има и план при интензивен снеговалеж“, съобщи Ивайло Чалъков, експерт по отбранителна и мобилизационна подготовка в Община Кюстендил.
До 12 декември почистването на 293 км от четвъртокласната пътна мрежа ще се извършва от действаща фирма. След тази дата ще бъде подписан нов договор по линия на обществена поръчка.
"Всеки кметски наместник е предупреден – ако има възрастни хора, живеещи сами в отдалечени села и махали, ще доставяме храни от първа необходимост и ще осигурим почистване на пътищата до тях“, допълни Чалъков.
По време на съвещанието бяха дадени и разяснения относно разпределението на хранителни помощи и хигиенни материали, предоставени от Българския червен кръст (БЧК). Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани по различни социални програми. Раздаването започва на 22 октомври, а списъците с правоимащите вече са изготвени.
"Създадена е организация всяко населено място да получи продуктите. Раздаването е вменено на кметовете и кметските наместници. Ние си познаваме хората и ще направим така, че за няколко дни всичко да бъде раздадено. Това са много продукти, кметовете са ангажирани, ще обслужим хората“, каза кметът на село Соволяно Пламен Илиев.
На срещата беше засегната и темата за състоянието на деретата и речните корита. Създадена е комисия, която обхожда всички участъци и ще предложи мерки за почистването им.
