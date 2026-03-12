С наближаването на пролетта Кюстендил се подготвя за едно от най-значимите и обичани събития в своя празничен календар – юбилейното издание на конкурса "Девойка Кюстендилска пролет“, предаде. През 2026 година се отбелязват 60 години от създаването на емблематичния конкурс, който през годините се е превърнал в символ на младостта, красотата и надеждата за ново начало.Празничният спектакъл ще започне на 14 март от 19.00 часа на площад "Велбъжд“, където традицията и съвременният дух ще се срещнат в едно красиво събитие. Четиринадесет кюстендилски момичета ще излязат на сцената, за да представят бъдещето на града и да покажат какво означават младост, стил и елегантност.Музикалната програма обещава да бъде истински празник за публиката. Специален гост на вечерта ще бъде Михаела Маринова – един от най-разпознаваемите и обичани гласове на съвременната българска музика. Певицата има над 140 милиона гледания и слушания на свои песни и видеа и е носител на редица престижни отличия, сред които "БГ изпълнителка“ (2023), "Най-добър албум“ (2021), "Дебют на годината“ (2016), "Песен на годината“ (2016) и "Видеоклип на годината“ (2016). Тя е победител в телевизионните формати Маскираният певец и Като две капки вода, финалист в третия сезон на X Factor България, както и носител на приза "Жена на годината“ в категория "Музика“ за 2025 година.Хореографията на спектакъла е поверена на Васил Василев, а танцьорите от Танцов ансамбъл "Осогово“ ще добавят динамика и красота към сцената. В подготовката на събитието активно се включват и млади хора от града, които допринасят с енергия и ентусиазъм за организацията на празника.В музикалната програма ще се включат и местни изпълнители. На сцената ще се изявят Вокална група "Калпазани“, Симона Петрова – Мона, Петя Миленова, Александра Борисова и Трио "Идна“, които ще представят музикалната и танцова гордост на града и ще допринесат за празничната атмосфера на вечерта.Към празничната програма ще се присъедини и изпълнителят Кристиян Янкулов, който ще бъде водещ на празника и ще поздрави гостите със свои изпълнения на 21 март.