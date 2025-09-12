ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил се готви за Празника на плодородието
Плодородната земя на Кюстендил, възпята в платната на Владимир Димитров – Майстора, ще оживее в: художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища; живопис под открито небе, където млади таланти ще творят в духа на Майстора; улица на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, базар на производители, ароматна зона за храни и напитки и кът за почивка – Chill Zone.
За най-малките – творчески ателиета, работилници, забавни анимации и дори "Олимпийски плодородни игри“. В рамките на традиционния празник ще се проведе и Международния детски фестивал "Златни ябълки“. Програмата предвижда и представяне на различни сортове ябълки от Института по земеделие.
За всички ще има и богата музикална програма. В петък – магията на Иван Шопов и Теодосий Спасов ще вплете джаз, електронни и народни ритми. В събота вечер – големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско ще превърне площада в танцуваща сцена, а през целия уикенд ще има фолклор, флашмоб и концерти, които ще съберат поколения и ритми в едно.
Три дни, в които Кюстендил ще диша в багри, аромати и звуци. Три дни, в които плодородието, изкуството и традицията ще се срещнат, за да подарят радост и незабравими преживявания.
