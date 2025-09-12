Новини
Кюстендил се готви за Празника на плодородието
Автор: Венцислав Илчев 09:12Коментари (0)72
© Фокус
Архив
В края на септември, когато есента разстила багрите си, Кюстендил отново ще отвори сърцето си за Празника на плодородието – тридневна феерия от вкусове, аромати, музика и вдъхновение, предаде "Фокус“. 26, 27 и 28 септември площад "Велбъжд“ и централната градска част ще се превърнат в сцена на изкуството, в градина на изобилието и в пъстър калейдоскоп от емоции.

Плодородната земя на Кюстендил, възпята в платната на Владимир Димитров – Майстора, ще оживее в: художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища; живопис под открито небе, където млади таланти ще творят в духа на Майстора; улица на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, базар на производители, ароматна зона за храни и напитки и кът за почивка – Chill Zone.

За най-малките – творчески ателиета, работилници, забавни анимации и дори "Олимпийски плодородни игри“. В рамките на традиционния празник ще се проведе и Международния детски фестивал "Златни ябълки“. Програмата предвижда и представяне на различни сортове ябълки от Института по земеделие.

За всички ще има и богата музикална програма.  В петък – магията на Иван Шопов и Теодосий Спасов ще вплете джаз, електронни и народни ритми. В събота вечер – големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско ще превърне площада в танцуваща сцена, а през целия уикенд ще има фолклор, флашмоб и концерти, които ще съберат поколения и ритми в едно.

Три дни, в които Кюстендил ще диша в багри, аромати и звуци. Три дни, в които плодородието, изкуството и традицията ще се срещнат, за да подарят радост и незабравими преживявания.

