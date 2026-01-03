ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил се готви за Богоявление
© Фокус
В навечерието на празника, от 8.00 часа в храм "Успение Богородично“, ще бъдат отслужени утреня, царски часове, вечерня с Василиева света литургия и Велик водосвет.
На самия празник – 6 януари, програмата предвижда утреня от 8.00 часа, а от 9.00 часа – Златоустова света литургия. В 11.30 часа ще започне тържествено литийно шествие от храм "Успение Богородично“ до река Банщица, където в 12.00 часа ще бъдат отслужени Велик водосвет и традиционното потапяне на Светия кръст във водите на реката.
Желаещите да се включат в ритуала по изваждането на Светия кръст могат да се запишат в енорийските си храмове до началото на организираното литийно шествие.
От Архиерейското наместничество уточниха, че богослужения ще бъдат отслужени и в трите действащи храма на територията на града. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил в храм "Успение Богородично“ ще бъде отслужена архиерейска света литургия.
В по-малките населени места на духовната околия празникът също ще бъде отбелязан с богослужения и традиционно потапяне на Светия кръст във водното естество, по програма, обявена от енорийските свещеници.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общински кмет с благодарност към полицейски шеф в Невестино
17:14 / 02.01.2026
Модерното образование влиза в класните стаи на Кюстендил
15:18 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.