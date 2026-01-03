Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кюстендил се подготвя за един от най-големите християнски празници – Богоявление (Кръщение Господне, Йордановден), предаде ФОКУС. Готова е програмата за тържествата, които ще започнат още на 5 януари, съобщиха от Архиерейското наместничество към Кюстендилската духовна околия.

В навечерието на празника, от 8.00 часа в храм "Успение Богородично“, ще бъдат отслужени утреня, царски часове, вечерня с Василиева света литургия и Велик водосвет.

На самия празник – 6 януари, програмата предвижда утреня от 8.00 часа, а от 9.00 часа – Златоустова света литургия. В 11.30 часа ще започне тържествено литийно шествие от храм "Успение Богородично“ до река Банщица, където в 12.00 часа ще бъдат отслужени Велик водосвет и традиционното потапяне на Светия кръст във водите на реката.

Желаещите да се включат в ритуала по изваждането на Светия кръст могат да се запишат в енорийските си храмове до началото на организираното литийно шествие.

От Архиерейското наместничество уточниха, че богослужения ще бъдат отслужени и в трите действащи храма на територията на града. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил в храм "Успение Богородично“ ще бъде отслужена архиерейска света литургия.

В по-малките населени места на духовната околия празникът също ще бъде отбелязан с богослужения и традиционно потапяне на Светия кръст във водното естество, по програма, обявена от енорийските свещеници.