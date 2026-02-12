ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил с участие в международно изложение за туризъм
Сред тях са VR очила за виртуално преживяване на туристически и културни обекти, глинен модел на пещ от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), открит при археологически разкопки в Кюстендилско, модел на монета от античния град Пауталия, открита при археологически разкопки.
Чрез съчетание на модерни технологии и автентични исторически символи, Кюстендил демонстрира потенциала си като привлекателна дестинация, обединяваща култура, история, минерални извори и възможности за пълноценен уелнес туризъм.
Туристическото изложение беше открито от министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош, който подчерта значението на регионите в развитието на туризма и отбеляза, че тази година в изложението участват най-голям брой общини. По думите му това е резултат от целенасочената политика за издигане ролята на местните власти и бизнеса в утвърждаването на България като достъпна и качествена туристическа дестинация.
Участието на Община Кюстендил в "Ваканция&СПА Експо 2026“ е част от последователната политика за популяризиране на града като предпочитано място за културен, балнео и уелнес туризъм.
