В област Кюстендил отчитаме 46% ръст на биологично сертифицираните площи само за една година. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на информационната среща от националната кампания "Призвание: БиоЛогичен!“ в Кюстендил, съобщиха отТя допълни, че районът затвърждава позицията си на един от водещите региони в страната по развитие на биологичното земеделие. "През 2024 г. в областта са регистрирани 89 биопроизводители, които отглеждат предимно череши, сливи, ябълки, вишни и круши, както и разнообразие на културите – от зърнени и зеленчукови до орехови насаждения. Стабилен ръст отчитаме и при биологичното животновъдство, както и при пчеларството, където броят на сертифицираните пчелни семейства се е увеличил с 8% спрямо предходната година", каза още д-р Василева.Тя подчерта, че Министерството продължава да прилага дългосрочна политика за насърчаване на сектора. "Биопроизводителите участват ежегодно в престижни международни форуми като Biofach и "Зелена седмица“, където страната ни се представя с традиционни биопродукти – пчелен мед, вино, етерични масла, билки и плодове“, посочи д-р Василева.Заместник-министърът припомни, че по повод Европейския ден на биоземеделието през месец септември е организиран национален биофестивал, на който са отличени най-добрите биофермери, биорегиони, общини и търговци. "За да насърчим потреблението на чиста храна сред децата, увеличихме доставките на биопродукти в схемите "Училищен плод“ и "Училищно мляко“ от шест на девет броя годишно“ ,посочи още тя.Заместник-министър Василева заяви, че сред ключовите законодателни промени е въвеждането на задължителен процент биопродукти при обществените поръчки за храни – от 3% през 2025 г., като се очаква през 2030 г. да достигне до 10%."Нашата цел е България да бъде пример за модерно, устойчиво и конкурентоспособно земеделие, в което биопроизводството има заслужено водещо място. Инициативи като "Призвание: БиоЛогичен!“ свързват институции и производители, наука и практика, природа и човек“, каза в заключение д-р Лозана Василева.По време на срещата в Кюстендил, която събра близо 150 земеделски производители, експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие“ представиха актуалните изисквания за биологично сертифициране и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Участниците получиха разяснения и по прилагането на специфични правила за биологично растениевъдство и животновъдство, а срещата завърши с активна дискусия и обмен на опит между стопаните и институциите.