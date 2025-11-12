Община Кюстендил подготвя проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката "Подкрепа за ученици с таланти“ от Програма "Образование“ 2021 – 2027, предаде. Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа на местно ниво за насърчаване на деца и ученици да развиват и демонстрират своите таланти в областта на STEM науките, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици, както и да постигат по-високи резултати в обучението.Специфичната цел е да се създадат условия за развитие и изява на талантите на децата и учениците, като се компенсират регионалните различия и се надгради подкрепата, предвидена по националните програми.Сред допустимите дейности са обучителни и тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, школи, работилници, кръжоци и други инициативи, насочени към развитие на умения в различни области.Проектът дава възможност и за организиране и участие на деца и ученици в събития за изява на таланти – като олимпиади, конкурси, състезания, турнири, хакатони, STEM и творчески фестивали, пленери, викторини и форуми.Предвидена е и възможност за предоставяне на стипендии и материални поощрения за ученици, постигнали високи резултати и отличия.