Кюстендил с проект за подкрепа на деца с таланти
Специфичната цел е да се създадат условия за развитие и изява на талантите на децата и учениците, като се компенсират регионалните различия и се надгради подкрепата, предвидена по националните програми.
Сред допустимите дейности са обучителни и тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, школи, работилници, кръжоци и други инициативи, насочени към развитие на умения в различни области.
Проектът дава възможност и за организиране и участие на деца и ученици в събития за изява на таланти – като олимпиади, конкурси, състезания, турнири, хакатони, STEM и творчески фестивали, пленери, викторини и форуми.
Предвидена е и възможност за предоставяне на стипендии и материални поощрения за ученици, постигнали високи резултати и отличия.
