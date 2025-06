Кюстендил с представителство на кръгла маса за справедливия енергиен преход

© ОА - Кюстендил Областният управители инж. Методи Чимев взе участие в кръгла маса на WWF - България, посветена на справедливия енергиен преход, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. В събитието, на което домакин бе град Перник, се включи и главният секретар на Областна управа Гергана Михайлова.



Кръглата маса се състоя в Международния младежки център, а темата бе: "Справедлив енергиен преход, зелени решения и активни млади граждани за въгледобивните региони“, организирана по проект Power Up! (Youth Participation for a Climate Neutral EU), финансиран от програмата CERV на Европейския съюз.



В събитието взеха участие също областният управител на Перник Людмил Веселинов, зам.-кметът на Перник Стефан Кръстев, представители на местната администрация, учители, ученици и млади хора от Пернишка и Кюстендилска област.



Инж. Методи Чимев адмирира това, че младите хора имат своя позиция и са ангажирани по такива сериозни теми. “Приятно съм изненадан от зрелостта и ангажираността, с която младите участници обсъждаха важни теми като климат, енергия и справедливост. Това ми дава увереност, че регионите ни имат бъдеще", заяви Чимев.



“Перник е въгледобивен регион, но това вече е история. Гледаме напред – към иновации, чиста енергия и достойно бъдеще за младите хора тук“, заяви областният управител Людмил Веселинов.



Зам.-кметът Стефан Кръстев подчерта ключовата роля на младежкото участие: “Децата не са бъдещето – те са настоящето. Те вече са фактор в обществените процеси и заслужават да бъдат чувани.“



Проектът “Power Up!" се реализира в България, Италия и Словения, като в България партньори са общините Перник и Кюстендил. Целта му е да образова и включи млади хора между 15 и 23 години в процесите на вземане на решения, свързани с климатичния преход и устойчивото развитие.