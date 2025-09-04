© Фокус виж галерията В рамките на два последователни дни Младежки център – Кюстендил е домакин на Международен сертифициран тренинг с Кристел Шлепфер от Швейцария, предаде "Фокус“. Събитието се реализира в партньорство с организация за превенция на тормоза, и се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил.



В обучението вземат участие специалисти - педагози, педагогически съветници, психолози, социални работници от град Кюстендил. Програмата поставя акцент върху превенцията и преодоляването на училищния тормоз, като целта е изграждане на устойчива система за разпознаване, превенция и справяне с всички форми на тормоз в училищна среда, включително традиционен и кибертормоз.



Община Кюстендил е първата в България, която се включва по тази програма за обучение на свои специалисти в сферата на образованието, психичното здраве и социалната подкрепа. Това е истински пример за отговорност, визия и грижа за бъдещето на децата и младите хора.



Заедно градим знания, умения и вдъхновение за едно по-добро и толерантно бъдеще.