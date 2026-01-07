ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил с координационен център за еврото
Основните функции на Координационния център ще са: да обсъжда и предлага решения по въпроси от координационен характер относно наблюдението и контрола, както и да обсъжда въпроси и проблеми от областно и местно значение при въвеждане на еврото.
Председател на органа е областният управител инж. Чимев. Като членове в състава на Областния координационен център влизат: общинските кметове, директорът на ОД на МВР – Кюстендил, ръководителят на Областна пощенска станция, директорът на НАП, директорът на ТД на НС - Кюстендил, началникът на Комисия за защита на потребителите, началникът на Митническо бюро и директорът на ОДБХ - Кюстендил.
При необходимост ръководителят може да привлича за участие и представители на други администрации и организации. Координационният център ще заседава най-малко веднъж седмично.
Областният координационен център ще функционира по унифициран ред, определен с решение на Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България.
