Огнян Атанасов представи иновативната туристическа мобилна платформа на общината и предложи въвеждането на национален QR код за всички входни точки на България по време на конференцията "Дестинация България на фокус за 2026 г.“, съобщиха от Общината. Събитието беше организирано от Националния борд по туризъм (НБТ) и Министерството на туризма и акцентира върху необходимостта от първата у нас методика за измерване на значимите събития и тяхното въздействие върху туристическата икономика.
По време на форума заместник-председателят на НБТ д-р Мартин Захариев подчерта, че до момента в България не е правен подобен анализ, който да отчита реалната добавена стойност на фестивали, културни прояви, спортни събития и международни форуми. Той представи и мащаба на сектора чрез впечатляващи данни — десетки хиляди хотелиери, ресторантьори и туроператори, стотици туристически сдружения, близо две хиляди фестивали и събития годишно, както и над пет хиляди концерта, посещавани от милиони зрители. По думите му новата методология трябва да бъде основана на когнитивен анализ, в съответствие с препоръките на Световната организация по туризъм.
В този контекст кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи новата туристическа мобилна платформа, разработена от отдел "Туризъм, младежки дейности и спорт“. Тя обединява на едно място културно-исторически обекти, минерални извори и балнеоложки центрове, туристически маршрути, събития, места за настаняване и хранене, както и спортни зали и съоръжения. "Туристът сканира QR код и получава всичко необходимо за престоя си — бързо, интуитивно и модерно. Това е бъдещето на туризма и доказателство, че общините могат да бъдат двигател на промяната“, заяви кметът.
Инж. Атанасов предложи създаването на унифициран национален QR код, който да бъде поставен на всички входни точки на страната — летища, жп гари, автогари, магистрални зони за отдих и големи туристически обекти. Чрез него всеки посетител ще може да получава незабавен достъп до национален календар на събитията, информация за култура, спорт, музеи, маршрути и регионални ресурси.
Според представената концепция събирането, дигитализирането и предоставянето на данните на туристите ще позволят България да изгради единен, модерен и конкурентоспособен туристически образ, отговарящ на нуждите на съвременния пътешественик.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.