Кюстендил с информационна кампания по повод Деня за безопасен интернет
©
Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по наркотични вещества организираха на 09.02.2026 г. в Младежкия център – Кюстендил информационна кампания по повод Деня за безопасен интернет. Той се отбелязва всяка година в първия вторник на месец февруари, а инициативи и събития се провеждат през целия месец в цяла Европа и по света. През 2026 г. официалната дата е 10 февруари.
Домакин на събитието беше кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който откри срещата.
В своето обръщение към учениците кметът подчерта значението на темата:
"Днес всички сме част от глобалния свят и социалните мрежи. Използваме интернет ежедневно за комуникация, но често не знаем кой стои от другата страна, какви са намеренията му и какво цели. Когато човек е в по-крехка възраст, е трудно да различи рисковете. Именно затова подобни срещи са изключително важни. Благодаря на Общинския съвет по наркотични вещества и на експертите от ГДБОП, които ще ви дадат ценна информация как да действате, кога да ви "светне червената лампа“ и с кого да споделите. Споделянето е ключово, за да предпазите себе си, близките си и приятелите си. Радвам се, че залата е пълна с деца.“
Събитието беше предназначено за ученици от 5., 6. и 7. клас от училищата в гр. Кюстендил. Участие взеха възпитаници на:
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“,
ОУ "Проф. Марин Дринов“,
ОУ "Иван Вазов“,
ОУ "Паисий Хилендарски“,
Спортно училище "Васил Левски“ и
ПМГ "Проф. Емануил Иванов“.
Гости на инициативата бяха инспектор Емил Илиев, Николай Иванов и Ивайло Янков от ГДБОП – Дирекция "Киберпрестъпност“ – София. Те запознаха учениците с рисковете при работа в интернет, кибертормоза, онлайн измамите, защитата на личните данни и безопасното поведение в дигитална среда. Експертите изнесоха лекция на тема превенция срещу интернет измами, педофилия, кражба на лични данни и злонамерен софтуер.
Темата за киберсигурността на подрастващите е особено важна в съвременния дигитален свят. Семейството е първият филтър при киберзаплахи, но чрез подобни обучения се подпомага способността на децата сами да разпознават рисковете и да избягват опасностите онлайн.
В рамките на събитието бяха наградени и участниците в конкурса за видеоклип "Малка история с голяма истина“, организиран от ОбСНВ и ПИЦ по повод Международния ден за безопасен интернет.
Водещ на събитието беше Виктор Валентинов – доброволец към ОбСНВ и ПИЦ, заедно с останалите доброволци.
Наградени участници в конкурса
Възрастова група 5–7 клас
Първо място – Грамота и ваучер за
ОУ "Проф. Марин Дринов“ – видеоклип на Стефани Стефанова Боянова, Хоуп Асенов и Никол Николаева Милева
Грамота за Максимилиана-Шарлот Шелдън Чаван-Рок
Второ място – не се присъжда
Трето място – Грамота и ваучер за
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – видеоклип на Велизар Мирославов Александров и Яница Емилова Георгиева
Възрастова група 8–11 клас
Първо място – Грамота и ваучер за
ЕГ "Д-р Петър Берон“ – видеоклип на Мария Савева и Борислав Милошев
Второ място – Грамота и ваучер за
ПГИМ "Йордан Захариев“ – видеоклип на Михаела Мирославова Маврева, Памела Любомирова Александрова и Майкъл Константинов Рацов
Трето място – Грамота и ваучер за
ПГСС "Св. Климент Охридски“ – видеоклип на Самуил Мартинов Сашов и Марио Георгиев Иванов
