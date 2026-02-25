ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил с единствената точка на Europe Direct, разкрита в читалище
© ФОКУС
Гости на събитието бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов, Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, директорът на ОДМВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров, директорът на РУ – Кюстендил гл. инспектор Иван Георгиев, главният секретар на Областна администрация – Кюстендил Гергана Михайлова, директорът на Дирекция "Бюро по труда“ Любослава Христова-Даскалова, директорът на Дирекция "Социално подпомагане“ – Кюстендил Радостина Чивийска-Ночева, директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане“ Радостина Васева, както и общински съветници.
Председателят на читалище "Братство“ Иван Андонов, домакин на събитието, посочи, че от тази година се възобновява дейността на европейския център, част от мрежата Europe Direct. "В България мрежата е позната с името "Европа Директно“ и функционира от 2008 година. Европа Директно – Кюстендил ще осъществява своята дейност на територията на област Кюстендил. През следващите пет години центърът ще работи за повишаване информираността на гражданите за Европейския съюз, насърчаване на активното участие в европейски инициативи, подкрепа на местните общности и развитие на диалога между институциите и обществото. Той ще продължи да бъде мост между европейските институции и местната общност, предоставяйки достъпна, проверена и разбираема информация“, обобщи Иван Андонов.
Йорданка Чобанова заяви, че Кюстендил е избран за точка от европейската мрежа заради динамичното си развитие и стратегическото си местоположение – в близост до Република Северна Македония и Република Сърбия. "Градът има важна роля да подпомага и съседните региони по техния европейски път“, каза тя. По думите ѝ европейското финансиране вече дава видими резултати за развитието на Кюстендил. "Уверена съм, че когато визията на ръководството на града се срещне с европейското финансиране и с подкрепата на местната общност, ще се получи силен тласък в развитието. Нека с вашата добродетел да запазим българщината в Европейския съюз и нека Европейският съюз да се гордее с България и с прекрасните дадености, които има Кюстендил“, допълни Чобанова.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на подобен център за европейското развитие на региона. По думите му чрез него жителите на града, както и хората от съседните държави, ще могат да получават на място актуална информация за Европейския съюз и неговите политики.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.