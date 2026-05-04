Предстои една вълнуваща седмица, изпълнена с богата културна програма, исторически чествания и музикални събития в Кюстендил, съобщиха за ФОКУС от общинския отдел "Култура и духовно развитие“. Тази седмица предстоят отбелязване на паметни годишнини и старт на любими фестивали.

На самия Гергьовден, 6 май, от 11:00 ч. пред паметник "Булаир“ ще бъде открита изложба по повод 140-годишнината на 13-и пехотен Рилски полк. Събитието ще бъде съпроводено с традиционно раздаване на войнишки боб, а негов организатор е НЧ "Ген. Владимир Заимов“.

Програмата продължава на 7 май, когато в ХГ "Владимир Димитров – Майстора“ от 11:00 ч. започва инициативата "Дарителство с традиции“. Тя се организира съвместно от издателство "Захарий Стоянов“ и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“. Същия ден, от 18:00 ч., ще бъде дадено началото на "Майски музикални дни 2026“. Първото събитие от фестивала е джаз концертът на Димитър Горчаков – "Импровизацията среща фолклора и класиката“, организиран от Община Кюстендил и МС "Марин Големинов“.

На 9 май ще бъде почетен Денят на Европа и 81 години от победата над хитлеристка Германия. Церемонията е с начален час 11:00 ч. пред Паметника на загиналите във Втората световна война (ДНА). Паралелно с това в НЧ "Братство 1869“ ще се проведе информационна кампания (от 11:00 ч.) и концерт-хепънинг (от 12:00 ч.). Финалът на деня ще бъде отбелязан в 21:00 ч., когато фасадата на художествената галерия ще бъде символично осветена в цветовете на европейското знаме.

Организатори на честванията за 9 май са Община Кюстендил, Областен и Общински съвети на Съюза на ветераните от войните в България, НЧ "Братство 1869“ и РКИ – Кюстендил.