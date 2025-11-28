ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил с активно участие във форум за младежките политики
Участниците обсъдиха актуалните приоритети и тенденции в развитието на младежките политики на местно и национално ниво, както и значението на ефективните партньорства между институциите.
По време на конференцията бе подчертано, че младите хора са ключов фактор за бъдещето на обществото. Те носят енергия, новаторски идеи и критичен поглед към предизвикателствата на съвремието. Днес те активно променят средата около себе си, а утре ще бъдат двигател на обществен и икономически напредък. Именно затова инвестициите в младежки инициативи и устойчивата подкрепа за развитието на младите поколения остават приоритет за общностите.
Община Кюстендил продължава целенасочено да разширява възможностите за младежко участие, да подкрепя активността на младите хора и да насърчава включването им в процесите на местно развитие. Амбицията е да се създава среда, в която всеки млад човек може да открие, развие и реализира своя потенциал.
