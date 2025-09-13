ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендил работи по проекти за над 70 млн. лева
Кметът даде за пример реализираният вече проект за водопровода на кюстендилското село Драговищица. В момента се върви към приключване на водопровода в друго голямо село – Соволяно, а успоредно с това се прави проектиране за подмяна на водопроводната мрежа в още 15 села.
"На всички ни е ясно, че следващата световна криза ще бъде за вода. Именно това е причината да има инвестиционни проекти. Успоредно с това работим активно и за развитието на културния живот. В процес сме на направата на Художествената галерия на Владимир Димитров – Майстора. След приключване на проекта тя ще бъде най-голямата галерия в България, а може би и на Балканите. За първия учебен ден ще бъде готова и улицата при Първо основно училище. В рамките на 10 дни проектът там ще бъде окончателно завършен“, каза кметът на Кюстендил.
Напредва работата по водопровода в квартал "Запад“, по улица "Нов живот“. В рамките на месец ще се върви към приключване – нов асфалт, водопровод и тротоари.
Кметът на Кюстендил коментира и работата по реновацията на двата подхода към града. "Софийско шосе“ е с нов асфалт, нови мантинели, ново капково напояване, тротоари, има подземна инфраструктура за кабелни връзки. "Дупнишко шосе“ също е с нов асфалт, маркировка, тротоари. Кръговото кръстовище вече е с нов облик. Изградена е инсталация с римски капители, римски бази, колони и надпис "Улпия Пауталия“.
"Ние сме античен град. От 2 000 години има история като град, а от 8 000 години е с история на селище. Сега, всеки който влезе, знае къде влиза – влиза в град с хилядолетна история. Това е изключително важно за един туристически град като нашия“, каза още инж. Атанасов.
Той акцентира и върху това, че се работи по образователната инфраструктура. Реновирани са две училища и едно общежитие.
"Важно за нас, като граждани на община Кюстендил, е да бъде започнат процесът по завършване на язовир "Кюстендил“. Един огромен инфраструктурен обект, спрял своето развитие през деветдесетте години на миналия век, както и галерията. Изключително важно е да бъде завършен за да имаме буфер за съхраняване на вода. Докато това стане трябва да оправим нашите довеждащи водопроводи, които имат огромни загуби“, коментира инж. Огнян Атанасов.
Той обърна внимание и на изграждането на Коридор №8. Кметът посочи, че е изключително важно железопътната линия и автомобилната част да бъдат завършени.
Териториалният план за справедлив преход също трябва да се реализира правилно. Общината изпълнява над 40 многофамилни сгради за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
14:28 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: