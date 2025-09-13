© Фокус Община Кюстендил работи по проекти за над 70 млн. лева. Това каза кметът инж. Огнян Атанасов по време на регионалната академия на младежката организация на ГЕРБ, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на "Фокус“. Кметът посочи, че е изключително важно да има стабилност, защото когато има стабилност инвестиционните проекти вървят по-лесно и в по-бързи темпове.



Кметът даде за пример реализираният вече проект за водопровода на кюстендилското село Драговищица. В момента се върви към приключване на водопровода в друго голямо село – Соволяно, а успоредно с това се прави проектиране за подмяна на водопроводната мрежа в още 15 села.



"На всички ни е ясно, че следващата световна криза ще бъде за вода. Именно това е причината да има инвестиционни проекти. Успоредно с това работим активно и за развитието на културния живот. В процес сме на направата на Художествената галерия на Владимир Димитров – Майстора. След приключване на проекта тя ще бъде най-голямата галерия в България, а може би и на Балканите. За първия учебен ден ще бъде готова и улицата при Първо основно училище. В рамките на 10 дни проектът там ще бъде окончателно завършен“, каза кметът на Кюстендил.



Напредва работата по водопровода в квартал "Запад“, по улица "Нов живот“. В рамките на месец ще се върви към приключване – нов асфалт, водопровод и тротоари.



Кметът на Кюстендил коментира и работата по реновацията на двата подхода към града. "Софийско шосе“ е с нов асфалт, нови мантинели, ново капково напояване, тротоари, има подземна инфраструктура за кабелни връзки. "Дупнишко шосе“ също е с нов асфалт, маркировка, тротоари. Кръговото кръстовище вече е с нов облик. Изградена е инсталация с римски капители, римски бази, колони и надпис "Улпия Пауталия“.



"Ние сме античен град. От 2 000 години има история като град, а от 8 000 години е с история на селище. Сега, всеки който влезе, знае къде влиза – влиза в град с хилядолетна история. Това е изключително важно за един туристически град като нашия“, каза още инж. Атанасов.



Той акцентира и върху това, че се работи по образователната инфраструктура. Реновирани са две училища и едно общежитие.



"Важно за нас, като граждани на община Кюстендил, е да бъде започнат процесът по завършване на язовир "Кюстендил“. Един огромен инфраструктурен обект, спрял своето развитие през деветдесетте години на миналия век, както и галерията. Изключително важно е да бъде завършен за да имаме буфер за съхраняване на вода. Докато това стане трябва да оправим нашите довеждащи водопроводи, които имат огромни загуби“, коментира инж. Огнян Атанасов.



Той обърна внимание и на изграждането на Коридор №8. Кметът посочи, че е изключително важно железопътната линия и автомобилната част да бъдат завършени.



Териториалният план за справедлив преход също трябва да се реализира правилно. Общината изпълнява над 40 многофамилни сгради за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.