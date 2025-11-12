ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил продължава с масовото обновяване на жилищните блокове
На пресконференцията присъства кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който изказа благодарност към екипите, ангажирани с изпълнението на проектите, за това, че два от блоковете вече са готови и са въведени в експлоатация.
Община Кюстендил има още четири блока, които са над 50% изпълнени. По всички останали са издадени разрешения за строеж и по-голямата част от тях се работи.
"Смея да твърдя, че се движим в правилната посока, движим се по план. По етап едно на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и по известна програма, следва да се има предвид, че миналата седмица имаше среща, където изпратихме нашите експерти в Благоевград. Община Кюстендил и Община Бургас бяха дадени като пример от страна на заместник-министъра като първенци по блоковете по Националния план за възстановяване и устойчивост“, каза инж. Атанасов.
Той благодари и за търпението на всички живущи в сградите. "Знаете, че когато се правят всякакви ремонти, всеки търпи неудобства, така че благодаря на всички, които бяха търпеливи. Вече имаме резултат – два завършени блока, продължаваме напред. Междувременно сме в процес на избор на изпълнители по Териториалния план за справедлив преход, където имаме още 13 сгради, финансирани, и също по етап 2 – проектите са готови и вече имаме издадени разрешения за строителство на някои от сградите“, коментира още инж. Атанасов.
Кметът беше категоричен, че се работи активно в частта енергийна ефективност.
Последва и представяне на извършените дейности по реализираните два проекта.
