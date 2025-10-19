Кюстендил прекланя глава пред "Железния полк"

© Blagoevgrad24.bg Архив Община Кюстендил и Народно читалище "Ген. Вл. Заимов – 2013“ –Кюстендил организират тържествено отбелязване на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк, предаде Blagoevgrad24.bg. Събитията ще започнат днес, когато градът ще отдаде заслужена почит на една от най-славните военни части в българската история.



Началото е насрочено за 16.00 часа, когато ще се състои поднасяне на цветя пред паметника "Булаир“, в знак на дълбока признателност към загиналите воини, които са отдали живота си за Родината. Именно на това място ще бъде открита и официалната част от честването.



Малко по-късно, в 16.15 ч., във Възрожденското училище ще се състои тържественото откриване на събитията от кмета на Община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов. По време на церемонията ще бъде припомнено историческото значение на полка, както и неговата роля в развитието на Кюстендил и региона.



Специален гост на събитието ще бъде доц. д-р Ангел Джонев от Института за исторически изследвания при БАН, който ще изнесе слово, посветено на историята на 13-ти Рилски пехотен полк. С дългогодишната си научна и изследователска дейност в областта на българската военна история, той ще представи ценен поглед върху формирането, битките и подвига на рилци през годините.



В рамките на честванията ще бъдат припомнени най-знаковите моменти от историята на полка – неговото участие в Сръбско-българската война, Балканските войни, Междусъюзническата война и Първата световна война. 13-ти Рилски пехотен полк се превръща в символ на войнска доблест, патриотизъм и саможертва.



Председателят на Народно читалище "Ген. Вл. Заимов – 2013“ – Цветомира Маринова също сподели своята почит и уважение към историята на полка.



"Създаден в годините след Съединението, полкът се превръща в символ на войнска доблест, жертвоготовност и любов към Родината. В продължение на десетилетия 13-ти Рилски пехотен полк е неизменна част от военната история на страната ни. Воините му участват в Балканските войни, Междусъюзническата война и Първата световна война, като името на полка се свързва с прояви на изключителен героизъм и саможертва.



В боевете при Булаир, Чаталджа, Куманово и Дойран, рилци записват със златни букви страници в националната памет“, каза Цветомира Маринова.



По думите ѝ, чрез това събитие Кюстендил не само ще си спомни за миналото, но и ще предаде на бъдещите поколения посланието за чест, дълг и родолюбие, въплътени в подвига на воините от 13-ти Рилски пехотен полк.