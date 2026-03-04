Огнян Атанасов бе поканен от посланика на страната ни в Република Северна Македония Желязко Радуков да присъства на събитието, като част от официалните гости на приема.
В рамките на вечерта пред присъстващите бяха представени туристически филми и рекламни материали за Кюстендил, които акцентираха върху богатото културно-историческо наследство, минералните извори, природните дадености и възможностите за балнео, културен и фестивален туризъм.
Приемът в Скопие събра представители на държавни институции на Република Северна Македония, дипломатическия корпус , представители на местното самоуправление, на българската общност, на туристическия бизнес, граждански организации и медии.
Събитието премина в дух на партньорство и добросъседство, като участието на Община Кюстендил бе още една стъпка към утвърждаването на региона на международната туристическа карта.
