ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендил прави Дом за възрастни и Регионален културен институт
По думите му, проектът ще се реализира с финансиране от Министерството на труда и социалната политика. "Нашите възрастни родители, баби и дядовци, имат нужда от достойни старини – такива, каквито Община Кюстендил има намерение да им осигури“, заяви инж. Атанасов.
Кметът съобщи още, че е одобрено искането за създаването на Регионален културен институт в Кюстендил, който ще започне да функционира от началото на 2026 година. Новата структура ще допринесе за развитието и обогатяването на културния живот в областта, ще осигури достъп до културни събития за широк кръг от хора – включително младежи и лица със специални потребности – и ще разшири културния обмен със съседна Република Северна Македония. За нуждите на института ще бъде използвана материалната база на Общинския драматичен театър.
Инж. Атанасов информира съветниците, че двете концепции на Община Кюстендил с обща стойност 37 млн. лв. са класирани на първо и второ място сред всички подадени предложения в Югозападна България по втората покана за Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2).
В дневния ред на заседанието беше включена и одобрена докладна записка, касаеща ремонт на закрития плувен басейн в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“. Общинските съветници гласуваха също вътрешни компенсирани промени по бюджета на Общината, както и позициите на представителите на Кюстендил във връзка с предстоящото редовно заседание на акционерите в местната болница и насроченото Общо събрание на Асоциацията по ВиК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 75
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: