Кюстендил прави Дом за възрастни и Регионален културен институт

Бившата детска градина в село Соволяно ще бъде преобразувана в Дом за възрастни хора. Това съобщи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на заседание на Общинския съвет, предаде "Фокус".



По думите му, проектът ще се реализира с финансиране от Министерството на труда и социалната политика. "Нашите възрастни родители, баби и дядовци, имат нужда от достойни старини – такива, каквито Община Кюстендил има намерение да им осигури“, заяви инж. Атанасов.



Кметът съобщи още, че е одобрено искането за създаването на Регионален културен институт в Кюстендил, който ще започне да функционира от началото на 2026 година. Новата структура ще допринесе за развитието и обогатяването на културния живот в областта, ще осигури достъп до културни събития за широк кръг от хора – включително младежи и лица със специални потребности – и ще разшири културния обмен със съседна Република Северна Македония. За нуждите на института ще бъде използвана материалната база на Общинския драматичен театър.



Инж. Атанасов информира съветниците, че двете концепции на Община Кюстендил с обща стойност 37 млн. лв. са класирани на първо и второ място сред всички подадени предложения в Югозападна България по втората покана за Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2).



В дневния ред на заседанието беше включена и одобрена докладна записка, касаеща ремонт на закрития плувен басейн в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“. Общинските съветници гласуваха също вътрешни компенсирани промени по бюджета на Общината, както и позициите на представителите на Кюстендил във връзка с предстоящото редовно заседание на акционерите в местната болница и насроченото Общо събрание на Асоциацията по ВиК.