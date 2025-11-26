ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил посреща третото издание на турнира "Купа Пауталия"
Събитието обещава да събере едни от най-ентусиазираните и борбени отбори от Кюстендил и региона, които ще се впуснат в оспорвана спортна битка за престижната купа.
Мачовете ще се проведат на изкуствения терен на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, който традиционно се превръща в арена на силни емоции и истински футболни страсти. Турнирът ще се играе във формат 5+1 играчи, с времетраене 2 х 15 минути, на два терена с размер 20 х 40 метра и врати 3 х 2 метра.
На 30 ноември Кюстендил отново ще живее в ритъма на минифутбола – с много емоции, заряд и спортен дух.
